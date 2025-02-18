الاحتلال يغلق مدرسة تابعة لـ (أونروا) وكلية تدريب في القدس

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مدينة القدس. حيث اقتحمت قوة من الاحتلال مدرسة ذكور القدس الأساسية في حي وادي الجوز، وأجبرت الطواقم على إغلاق أبوابها بعد إخلاء الطلاب من المدرسة.

في وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال أيضًا مخيم قلنديا شمال القدس، حيث أغلقت مدخل شارع المطار وتمركزت في محيط كلية التدريب المهني في قلنديا، التي تديرها "أونروا"، قبل أن تنسحب من المكان.

هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس بعد قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين الماضي، بتطبيق قوانين حظر أنشطة "أونروا" في الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وذلك بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونين يحظر أحدهما نشاط الوكالة داخل "المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية"، ويمنع الثاني أي اتصال رسمي معها.