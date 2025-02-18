أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قرار إحالة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، للتقاعد. معتبرة أن ذلك "يعكس نهج قمع وإقصاء".

وقالت حركة "حماس" في تصريح صحفي لها، اليوم الثلاثاء، تلقته "الرسالة نت"، إن إحالة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، للمناضل الوطني قدورة فارس إلى التقاعد، جاء بسبب انتقاده لقرار السلطة المتعلق بمخصصات الأسرى والشهداء.

وأكملت: "إنّ محاولة إسكات الأصوات الوطنية، ومعاقبة كل من يقف إلى جانب الأسرى والشهداء وحقوقهم، يعكس نهج القمع والإقصاء الذي تمارسه السلطة".

وحذرت "حماس"، من "انحراف خطير" عن الثوابت الوطنية، و"الخضوع للإملاءات الصهيونية والأمريكية". مؤكدة أنها (الإملاءات) تستهدف نضال الأسرى وقضيتهم العادلة.

وأردفت: "إنّنا في حركة حماس نؤكد تضامننا مع الأخ قدورة فارس، ومع كل الأصوات الحرّة التي ترفض المساس بحقوق الأسرى وعائلاتهم".

وفي وقت سابق اليوم، أصدر الرئيس محمود عباس، قرارًا رئاسيًا نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بتعيين رائد عرفات أبو الحمص، رئيساً لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، بدرجة وزير، وآخر بإحالة عبد القادر حامد (قدورة فارس)، إلى التقاعد؛ اعتباراً من اليوم.