رعب في (تل أبيب) بعد انفجار 3 حافلات

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وقوع ثلاث حافلات، مساء الخميس، في مواقع مختلفة بمستوطنة "بات يام"، جنوب مدينة تل أبيب وسط فلسطين المحتلة.

وقالت الشرطة إنه "تم زرع 5 عبوات ناسفة جنوبي تل أبيب انفجرت بعضها"، مضيفة أن تفجير الحافلات يشتبه أن يكون على خلفية قومية.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أن التقديرات الأولية تشير إلى محاولة لتنفيذ عملية، فيما جرى إيعاز جميع السائقين بمنطقة "تل أبيب" بتفقد حافلاتهم خشية العثور على قنابل جديدة.

وبينت أن الانفجارات وقعت بحافلات بينما كانت في موقفها، مشيرة إلى أن "تفاصيل الحدث غير واضحة حتى الآن، وتجري عمليات بحث واتخاذ وسائل الحذر في هذه المرحلة من أجل التأكد من عدم وجود أي خطر آخر".

من جانبه، ذكر موقع والا عن مصادر أن العبوات الناسفة التي عُثر عليها كان مخططا لها أن تنفجر بشكل متزامن صباح الجمعة.

وفي أعقاب الانفجارات أعلن الاحتلال إيقاف حركة القطار الخفيف في منطقة "بات يام" بشكل كامل، فيما أعلنت شرطة الاحتلال تعزيز انتشارها وأمرت بتفقد الحافلات.

بدورها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الانفجار الأول وقع في ساحة انتظار بالقرب من الملعب في بات يام، في حين وقع الانفجار الثاني في ساحة انتظار على بعد 400 متر من الموقع.

وأضافت الصحيفة أن الانفجار الثالث وقع في ساحة انتظار على بعد 4 كيلومترات من الموقعين السابقين.