لماذا يتعمد الاحتلال تأخير تسليم كشف الأسرى المفرج عنهم بالدفعة السابعة؟

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تأخيرها في الإعلان عن قوائم الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم اليوم ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل، مما يزيد من معاناة آلاف العائلات الفلسطينية التي تنتظر بفارغ الصبر معرفة أسماء أبنائها المشمولين في الصفقة.

في هذا السياق، عبّر الناشط رامي عبده عن استيائه عبر حسابه على منصة "إكس"، مشيرًا إلى أن الليلة الماضية كانت عصيبة على مئات العائلات في غزة التي تنتظر أخبار الإفراج عن أحبائها. وأضاف أن الشعب الفلسطيني يواجه محتلًا يتلذذ بمعاناة الناس بسادية لم يعرفها التاريخ.

من جانبه، أشار الكاتب أحمد أبو رتيمة إلى المعاناة النفسية التي يعيشها أهالي الأسرى خلال ساعات الانتظار الطويلة لنشر قوائم المفرج عنهم.

وأوضح أن الاحتلال يتعمد تأخير نشر الأسماء لزيادة إرهاق مشاعر الأهالي، مما يؤدي إلى حالة من الترقب والقلق المستمر.

في سياق متصل، أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، في تصريحات لقناة "التلفزيون العربي" أن الاحتلال لم يسلم حتى الآن قوائم الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم.

وأشار إلى التزام الحركة باتفاق وقف إطلاق النار ما دام الاحتلال ملتزمًا به، مؤكدًا أن مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ بعد، والاتصالات مستمرة مع الوسطاء.

ومن المتوقع أن يتم اليوم إطلاق سراح 602 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الستة الأحياء، وهي أكبر دفعة إفراج حتى الآن منذ بدء الحرب.

مع استمرار هذا التأخير المتعمد، تبقى آلاف العائلات الفلسطينية في حالة من الترقب والانتظار، على أمل أن تحمل الساعات القادمة أخبارًا سارة تفرح قلوبهم وتخفف من معاناتهم المستمرة.