عضو بمركزية فتح للرسالة: صفقة الأسرى تاريخية ومشرفة وتصنع نصرا مشرفا

قال عميد الأسرى المحررين وعضو اللجنة المركزية بحركة فتح كريم يونس؛ إنّ صفقة التبادل تاريخية وتصنع نصرا مشرفا للشعب الفلسطيني.

وأكدّ يونس لـ"الرسالة نت" أنّ هذه الصفقة هي انتصار لدماء الشهداء الفلسطينيين؛ و تأتي ثمرة لنضالات الأسرى وتضحياتهم؛ ويؤكد أن الحرية قادمة لا محالة لشعبنا وجميع أسراه.

وأوضح يونس أنّ هذه الصفقة تمثل بصيص أمل لآلاف الأسرى؛ الذين يشاهدون النور للمرة الأولى منذ عقود طويلة؛ وهم يمكثون في سجون وزنازين الاحتلال؛ "وكان من الصعب أن يخرجوا دون صفقة".

وفي سياق ذي صلة، أشاد بخطوة كتائب القسام تسليم الأسير هشام السيد دون مراسم؛ واعتبرها لفتة طيبة؛ تؤكد أن شعبنا الفلسطيني منفصل عن الاحتلال وليس جزءًا منه.

وأوضح أن هذه الخطوة تجسد وحدة الشعب الفلسطيني؛ في أماكن تواجده كافة.

ودعا العالم للقيام بدوره في الضغط على حكومة الاحتلال؛ الاستمرار في المرحلة الثانية وصولا للإفراج عن أسرى شعبنا كافة.