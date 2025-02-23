مكتب إعلام الأسرى يدين تعطيل إطلاق سراح الدفعة السابعة من صفقة (طوفان الأحرار)

أدان مكتب إعلام الأسرى قرار الاحتلال الإسرائيلي بتعطيل إطلاق سراح الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لصفقة (طوفان الأحرار)، واصفًا هذا التصرف بأنه تلاعب بمشاعر الأسرى وأسرهم. وأكد المكتب في بيان صحفي أن هذا القرار يمثل محاولة للضغط على الأسرى وعائلاتهم، في انتهاك صارخ للأعراف والقيم الإنسانية.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يكشف مرة أخرى تنصل الاحتلال من التزاماته، موضحًا أن الأهالي انتظروا لساعات طويلة تحت المطر على أمل لقاء أبنائهم الأسرى المحررين، ليتم مفاجأتهم بقرار التأجيل الجائر، مما يزيد من معاناتهم ويزيد من حجم الظلم الواقع عليهم.

ودعا مكتب إعلام الأسرى الوسطاء والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم للضغط على الاحتلال للالتزام بتنفيذ استحقاقاته دون تسويف أو تأجيل. كما أكد المكتب أن هذا التعنت لن يثني عزيمة الأسرى، مطمئنًا إياهم بأن "فجر الحرية قادم لا محالة"، وأن تضحياتهم وصمودهم ستظل نبراسًا في مسيرة التحرير والكرامة.