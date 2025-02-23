البرغوثي: منع عودة سكان شمال الضفة وإدخال الدبابات للمخيمات يشكل خطرا كبيرا

أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، اليوم الأحد، أن “قرارات الاحتلال بمنع عودة سكان مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، وإدخال الدبابات إلى المخيمات والمدن يشكّل خطرا كبيرا”.

وأوضح البرغوثي أن “المخطط الإسرائيلي يستهدف التطهير العرقي الكامل لمخيّمات اللاجئين، عبر إنهاء خدمات وكالة الغوث وإزالتها”، مشددا على أن “الإدانة وحدها غير كافية، ويجب اتخاذ إجراءات عملية بفرض العقوبات ومقاطعة إسرائيل وإلغاء اتفاقيات التطبيع”.

وتابع قائلا: “القمة العربية مطالَبة بمواقف حاسمة ضد العدوان الإسرائيلي، ومخطط التطهير العرقي في غزة وتشريع الضم في الضفة”، مضيفا أن “تحقيق الوحدة الوطنية وتُشكّيل قيادة موحدة أصبح ضرورة لمواجهة أخطر مؤامرة منذ نكبة 1948”.

ولفت إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يتصرف من منطلق مصلحته الشخصية، ويريد التصعيد بالضفة الغربية، لتنفيذ أحلامه القديمة، معتقدا أن زيارة نتنياهو الأخيرة لمدينة ومخيم طولكرم، بمثابة إعادة احتلال للضفة بشكل كامل وتوسيع للحرب عليها.

وشدد على أن نتنياهو يريد تصفية الوجود الفلسطيني برمته، وتكرار نكبة 1948 بشكل أكبر، لافتا إلى أن الاحتلال يرغب بالانتقال في صراعه مع الفلسطينيين من مرحلة الفصل العنصري إلى التطهير العرقي.