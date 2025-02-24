الاحتلال يستهدف منازل المواطنين في حي الزيتون ورفح

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، المواطنين ومنازلهم في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وفي المناطق الجنوبية الغربية لمدينة رفح جنوب القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بإطلاق آليات الاحتلال نيرانها شرق حي الزيتون، وعند دوار العودة وسط مدينة رفح، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات.

وخرق جيش الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة 350 مرة، منذ دخوله حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون أول الماضي، أبرزها منع وإعاقة تنفيذ بنود البروتوكول الإنساني، وفق مصادر حكومية.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت عن ارتقاء 48 ألفاً و339 شهيداً، معظمهم من الأطفال والنساء.