حازم قاسم: حماس متمسكة بسلاحها والمقاومة حق مشروع حتى التحرير

أكد حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، في تصريح له اليوم، تمسك الحركة بسلاحها المقاوم باعتباره سلاحاً شرعياً لا يمكن التنازل عنه طالما هناك احتلال لأرض فلسطين. وأوضح قاسم أن التصريحات التي تم نسبها إلى الدكتور موسى أبو مرزوق لا تمثل موقف حماس.

وأشار قاسم إلى أن سلوك الاحتلال العدواني والتدميري في كافة حروبه ضد شعوب المنطقة هو السبب الرئيسي في الدمار الذي لحق بقطاع غزة، وهو الآن يواصل سياسة التدمير في الضفة الغربية. وأضاف أن هذا السلوك يؤكد على ضرورة استمرار المقاومة بكل أشكالها.

وأكد الناطق باسم حماس أن المقاومة ستظل حقاً مشروعاً لشعب فلسطين حتى تحقيق التحرير والعودة، وأن ملحمة السابع من أكتوبر تعد نقطة فارقة في تاريخ الشعوب المحتلة ونقطة تحول استراتيجية في مسار النضال الوطني الفلسطيني.