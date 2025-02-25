الاحتلال يعتقل 6 مواطنين معظمهم أسرى محررون من مخيم الفوار

اقتحمت قوات الاحتلال في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء، مخيم الفوار جنوب الخليل وشنت حملة دهم واعتقال.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين، بينهم أسرى محررون بعد دهم منازلهم وتخريبها خلال اقتحام المخيم.

وأضافت أن القوة المقتحمة دهمت منازل لعائلات العبادلة وأبو ربيع والعوادي واحمرو، حارات المقوسي والطيطي وقاسم وشارع الواد، وسط عمليات تكسير وتحطيم لمحتويات المنازل وممتلكات المواطنين.

وطالت الاعتقالات الأسرى المحررين، فراس أطبيش، وحسين أطبيش، ومحمود محمد أبو وردة، وأحمد عطية أبو وردة، ووعد جمال البدوي، والشاب محمد سعيد العبادلة.

وتزامن اقتحام مخيم الفوار مع تحليق لطيران الاحتلال المروحي على ارتفاع منخفض في أجواء محافظة الخليل، واقتحام للمنطقة الجنوبية.

ويتعرض مخيم الفوار، لاقتحامات متكررة من قوات الاحتلال وسط عمليات ترهيب وتنكيل بحق المواطنين واقتحام للمنازل واعتقالات وتحقيق ميداني.