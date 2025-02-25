حماس تدين استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استمرار حملات الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن مشاهد إهانة المقاومين من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية تمثل تجاوزًا خطيرًا ينسجم مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأكدت الحركة، في بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء، أن اعتقال المقاوم محمود جبارين، أحد عناصر كتيبة جنين، والاعتداء عليه، يعكس تجرؤ الأجهزة الأمنية على تجاوز الخطوط الحمراء وتهديد النسيج الوطني والمجتمعي الفلسطيني.

وأوضحت أن هذه الحادثة تأتي في سياق متصل من الانتهاكات السياسية المتصاعدة، والتي شملت الاعتداء على النساء الفلسطينيات، قمع الفعاليات الوطنية والشعبية، واستهداف الصحفيين باعتقال عدد منهم.

ودعت الحركة إلى وقف هذه التجاوزات فورًا، مؤكدة على ضرورة توحيد الصف الوطني في مواجهة التصعيد الإسرائيلي الذي يتعرض له الفلسطينيون في مختلف أماكن تواجدهم.