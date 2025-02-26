"الناصر صلاح الدين" تُقرر تسليم جثة أسير (إسرائيلي) غدًا الخميس

أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين، صباح اليوم الأربعاء، أنها ستُسلم غدًا الخميس جثة أسير إسرائيلي، كانت تحتجزها في قطاع غزة، ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار والتهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال.

وقال الناطق العسكري باسم "الناصر صلاح الدين"، أبو عطايا، في تغريدة عبر منصة "تيليغرام" وتابعتها "الرسالة نت" صباح الأربعاء، إن قيادة الألوية قررت، وفي إطار صفقة طوفان الأقصى تسليم جثة الأسير الإسرائيلي أوهاد يهلومي أمنون يعلوني.

وأشار "أبو عطايا" إلى أن الأسير الإسرائيلي "أمنون" يحمل الرقم العسكري "5110952"، ويبلغ من العمر 50 عاماً؛ دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وأردف: "ندعو الوسطاء إلى الضغط على الكيان الصهيوني لإلزامه بما تم الاتفاق عليه عبرهم، وإلى سرعة التقيد بتنفيذ البروتوكول الإنساني".

وشدد الناطق باسم "صلاح الدين" على أن التزام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ ما تم التوصل إليه عبر الوسطاء يثبت أنها (المقاومة) حريصة على الوفاء بالتزاماتها لما فيه مصلحة شعبنا وأهلنا وأسرانا البواسل في قبور الموت والسجون الإسرائيلية.