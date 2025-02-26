مؤسسات القطاع الخاص وبلدية غزة يطلقون مبادرة تنظيف شوارع المدينة 

اطلقت مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني صباح اليوم، الاربعاء، بالتعاون والشراكة مع بلدية غزة، مبادرة تنظيف عدد من شوارع مدينة غزة الرئيسية من النفايات والركام.

وتأتي المبادرة من مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني (اتحاد المقاولين والاتحاد العام للصناعات الفلسطينيه، جمعية رجال الأعمال ومركز التجاره الفلسطيني بال تريد) انطلاقا من ضرورات المشاركة المجتمعية الفاعلة في استعادة الحياة لسكان المدينة ومحاولة التخفيف من آثار العدوان الاسرائيلي المدمر على المدينة.

وتتضمن المبادرة مشاركة ما يقرب من 15 كباش و 15 شاحنة كبير في عمليات فتح الطرقات وتنظيفها ونقل النفايات والركام منها لأماكن مخصصة، على أن تستمر المبادرة على مدار يومي الأربعاء والخميس.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين حسين شنن " إن تنفيذ هذه المبادرة يأتي للتأكيد على دور مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني في تقديم الخدمات والتخفيف من الأعباء على المواطن الفلسطيني ومحاولة الحد من تداعيات الحرب المدمرة التي قضت على معالم الحياة الطبيعية للسكان في مدينة غزة.

وشدد شنن على أن مؤسسات وشركات القطاع الخاص الفلسطيني تلقت ضربات قاسية في ظل العدوان الأخير أدى لدمار واسع في مختلف القطاعات ودمر الكثير من المعدات والاليات الانشائية والصناعية، مستدركا بالقول:" لكننا لن نتراجع عن المساهمة الفاعلة في البناء والتطوير وإعادة الاعمار وتقديم الخدمات لأبناء شعبنا".

وقدم رئيس بلدية غزة الدكتور يحيى السراج شكره لممثلي القطاع الخاص (اتحاد المقاولين والاتحاد العام للصناعات الفلسطينيه، جمعية رجال الأعمال ومركز التجاره الفلسطيني بال تريد) الذين بادرو الي تنظيم هذه المبادرة بالتعاون مع البلدية، مؤكدا أن مثل هذه المبادرات تشكل بارقة أمل لتعاون مختلف المؤسسات مع البلدية لجمع النفايات و فتح الشوارع والتخفيف من الكارثة التي لحقت بالمدينة نتيجة العدوان وحرب الإبادة.

ودعا رئيس البلدية كافة المؤسسات وفرق العمل التطوعي للمشاركة في جهود البلدية الهادفة لجمع النفايات و فتح الشوارع وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في تحسين الخدمات.

وتأتي المبادرة برعاية إعلامية كاملة من قبل مجموعه غزه للثقافه والتنميه، والتي تتمتع بدور فاعل في مختلف المجالات في القطاع.