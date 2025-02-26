حماس: إطلاق سراح الأسرى سيتم بالتزامن وبضمان مصري

كشف الناطق باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، النقاب عن أن إطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين "سيتم بالتزامن" مع تسليم المقاومة لجثامين أسرى الاحتلال.

وقال القانوع في بيان صحفي تلقته "الرسالة نت" اليوم الأربعاء، إن الاحتلال سيُفرج عن الأسرى الـ 600 الذي أخر تحريرهم ضمن الدفعة السابعة من طوفان الأحرار. موضحًا: "سيتم الإعلان عن موعد عملية التبادل في الوقت المناسب".

ونوه إلى أن المقاومة ستُسلم جثامين 4 من أسرى الاحتلال الذي قُتلوا بفعل القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، بينما سيُفرج الاحتلال عما يقابلهم من النساء والأطفال وبآلية جديدة تضمن التزام الاحتلال بالتنفيذ.

وأكمل: "الوسطاء المصريون ضمنوا ذلك، ونحن ملتزمون معهم وحريصون على إتمام الاتفاق وإلزام الاحتلال به".

وصرح الناطق باسم حماس: "لم يعرض على الحركة أي مقترح بشأن المرحلة الثانية رغم جاهزيتنا لها وحرصنا على المضي قدما فيها لإتمام كل مراحل الاتفاق".