أهالي شمال غزة يستعدون لاستقبال رمضان وسط ظروف إنسانية صعبة

يستعد أهالي شمال غزة لاستقبال شهر رمضان الكريم في ظل ظروف إنسانية واقتصادية صعبة، نتيجة الدمار الواسع الذي خلفته الاعتداءات (الإسرائيلية) المستمرة.

وتحاول الأسواق استعادة مكانتها والنهوض مجددًا بعد تدميرها بالكامل، في محاولة منها لاستقبال الشهر الفضيل بأفضل الطرق الممكنة.

وبشكل عام، تغيب الأجواء الرمضانية المعتادة؛ فالأسواق خاوية، والزينة الرمضانية غائبة، والمساجد مدمرة، مما يزيد من أحزان ومعاناة السكان.

وتجدر الإشارة إلى أنه في كل عام خلال شهر رمضان، تعج الأسواق بالزينة الرمضانية، التي يتسارع المواطنون إلى شرائها وتزيين منازلهم بها، إلا أن تدمير الاحتلال (الإسرائيلي) لمنازل المواطنين ضاعف من المعاناة وأدى إلى غياب الأجواء الرمضانية.

طقوس رغم الأوجاع

المواطن كريم حماد، الذي يسكن في خيمة شرق مخيم جباليا، عمد إلى تزيين خيمته بأحبال الإضاءة، في محاولة منه لاستعادة الطقوس الرمضانية عند استقبال الشهر الفضيل.

وقال حماد، الذي فقد طفلته خلال الإبادة على غزة، إن الاحتلال (الإسرائيلي) تعمّد خلال موسم رمضان الماضي، وأثناء ذروة الحرب على غزة، تجويع المواطنين في شمال القطاع.

وأوضح أن جميع السكان مُنعوا من ممارسة الطقوس الرمضانية خلال العام الماضي، حتى صلاة الجماعة والتراويح لم يتمكنوا من أدائها بسبب الحرب.

وتجدر الإشارة إلى أن (إسرائيل) استهدفت أكثر من 1,100 مسجد، دُمّر منها 834 بالكامل، أي ما يعادل 89% من مساجد غزة.

وأشار حماد إلى أن المواطنين سيحاولون، بكل الطرق، استعادة الطقوس الرمضانية رغم الدمار والحزن الذي خيّم على كل منزل بسبب الحرب.

من جانبه، ذكر التاجر عامر شبير، صاحب محل تسوق في مخيم جباليا، أنه لم يتمكن من استيراد أدوات زينة رمضان هذا العام، مما جعل الأسواق تفتقر إليها.

وقال شبير إن جيش الاحتلال دمّر مخزنه ومحل بيع أدوات زينة رمضان، ما أدى إلى ندرة هذه الأدوات في الأسواق وارتفاع أسعارها بشكل كبير.

وشدّد على ضرورة استمرار الطقوس الرمضانية رغم المآسي التي يمر بها المواطنون، من دمار وفقدان الأحبة، إضافة إلى الصعوبات الاقتصادية.

بدوره، أشار المواطن عمر حسني إلى أن ارتفاع الأسعار يفوق قدرة المواطنين، الذين فقدوا مصادر دخلهم، مما يمنعهم من شراء الحاجيات الرمضانية والزينة.

وقال حسني إن الاعتماد الأساسي للمواطنين سيكون على المساعدات والإغاثة في توفير احتياجاتهم الرمضانية، في ظل عدم قدرتهم على الشراء بسبب ضعف القدرة الشرائية.

وأوضح أن رمضان هذا العام سيكون صعبًا على المواطنين من جميع النواحي، سواء المعيشية أو الإنسانية أو الاقتصادية.

وقد أدت الحرب على غزة إلى انهيار اقتصادي حاد؛ حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 82%، وارتفع معدل البطالة إلى 80%.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لا يزال الاحتلال يعيق وصول المساعدات، مما يفاقم الأزمة الإنسانية.