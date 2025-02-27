تسليم جثث 4 أسرى للاحتلال والإفراج عن دفعة أولى من الأسرى المحررين

أعلنت مصادر صحفية، تسليم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الصليب الأحمرالدولي جثث 4 أسرى إسرائيليين قتلوا في قصف الاحتلال على القطاع خلال الحرب.

وأوضحت المصادر، أن الصليب نقلهم إلى الجانب الإسرائيلي في معبر كرم أبو سالم في وقت مبكر من فجر الخميس، فيما أفرج الاحتلال بشكل متزامن عند 42 أسيراً من الأسرى المحررين ضمن دفعة أولى من الأسرى المقرر تحررهم في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وجرت مراسم استقبال جماهيري وسط رام الله لدفعة أولى من الأسرى الفلسطينيين المحررين، ضمن دفعة التبادل السابعة.

وكان أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أعلن أنه سيتم تسليم جثامين الأسرى إتساحي عيدان وإيتسيك الجريط وأوهاد يهلومي وشلومي منصور.