مدير التمريض في مستشفى غزة الأوروبي: وصلنا أسرى مبتوري الأطراف نتيجة حرمانهم من العلاج

قال مدير التمريض في مستشفى غزة الأوروبي، صالح الهمص، إن المستشفى استقبل فجر اليوم، 456 أسيرًا محررًا، بينهم 15 أسيرًا من الكادر الطبي، في أوضاع صحية وإنسانية صعبة للغاية.
وأوضح الهمص أن الاحتلال الإسرائيلي عطل الإفراج عن 24 أسيرًا من الأطفال وأسيرة واحدة كانت متوقعة وصولها. كما وصل بعض الأسرى بإعاقات خطيرة، منهم أسير مبتور اليد وآخر مبتور القدم نتيجة إصابتهم بمرض السكري وحرمانهم من العلاج المناسب أثناء الأسر.
وأكد أن معظم الأسرى يعانون من الهزال الشديد وعدم القدرة على المشي نتيجة التعذيب الممنهج الذي تعرضوا له، مما أدى إلى كسور في القفص الصدري وإصابات جسدية خطيرة. كما يعاني العديد منهم من أمراض جلدية، وتم إدخال أحد الأسرى إلى المستشفى بسبب إصابته بتليف في الرئة.
وأشار إلى أن الأدوية اللازمة لعلاج الجرب تم توفيرها لجميع الأسرى المحررين، وسط جهود طبية متواصلة للتعامل مع الحالات الحرجة وتقديم الرعاية اللازمة لهم.