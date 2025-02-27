مدير التمريض في مستشفى غزة الأوروبي: وصلنا أسرى مبتوري الأطراف نتيجة حرمانهم من العلاج

قال مدير التمريض في مستشفى غزة الأوروبي، صالح الهمص، إن المستشفى استقبل فجر اليوم، 456 أسيرًا محررًا، بينهم 15 أسيرًا من الكادر الطبي، في أوضاع صحية وإنسانية صعبة للغاية.

وأوضح الهمص أن الاحتلال الإسرائيلي عطل الإفراج عن 24 أسيرًا من الأطفال وأسيرة واحدة كانت متوقعة وصولها. كما وصل بعض الأسرى بإعاقات خطيرة، منهم أسير مبتور اليد وآخر مبتور القدم نتيجة إصابتهم بمرض السكري وحرمانهم من العلاج المناسب أثناء الأسر.

وأكد أن معظم الأسرى يعانون من الهزال الشديد وعدم القدرة على المشي نتيجة التعذيب الممنهج الذي تعرضوا له، مما أدى إلى كسور في القفص الصدري وإصابات جسدية خطيرة. كما يعاني العديد منهم من أمراض جلدية، وتم إدخال أحد الأسرى إلى المستشفى بسبب إصابته بتليف في الرئة.

وأشار إلى أن الأدوية اللازمة لعلاج الجرب تم توفيرها لجميع الأسرى المحررين، وسط جهود طبية متواصلة للتعامل مع الحالات الحرجة وتقديم الرعاية اللازمة لهم.