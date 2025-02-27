منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يهنئ 6 صحفيين أُسرى بالحرية

بارك منتدى الإعلاميين الفلسطينيين في بيان له تحرير ستة صحفيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، ضمن الدفعة السابعة لتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

الصحفيون المحررون هم:

خضر بكر عبد العال

بهاء حسين الغول

حمزة أكرم رضوان

محمد نافذ قاعود

محمود زياد عليوة

محمد عماد السلطان

وأكد المنتدى أن عودة هؤلاء الصحفيين إلى الحرية هي انتصار جديد في معركة الصمود والكلمة، وشهادة على قوة الإرادة الفلسطينية في مواجهة محاولات الاحتلال إسكاته.

كما جدد المنتدى مطالبته للمؤسسات الحقوقية والدولية بتحمل مسؤولياتها في حماية الصحفيين الفلسطينيين والإفراج عن جميع الإعلاميين المعتقلين في سجون الاحتلال، مشيرًا إلى أن استهداف الصحفيين هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

المجد للأسرى الأحرار، والحرية لكل من لا يزال خلف القضبان، والنصر لشعبنا الصامد