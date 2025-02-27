وزارة الأشغال تكشف للرسالة حجم الأضرار السكنية وجهود الإيواء في غزة

صرّح المهندس محمد عبود، نائب رئيس لجنة الطوارئ في وزارة الأشغال، بأن الوزارة تمكنت من حصر قرابة 89% من الأضرار الناجمة عن العدوان الأخير، مشيرًا إلى أن عدد الوحدات السكنية المدمرة كليًا أو غير الصالحة للسكن بلغ نحو 250 ألف وحدة، ومن المتوقع أن يصل إلى 280 ألف وحدة خلال الفترة القادمة.

وأوضح عبود، في تصريح خاص لـ "الرسالة نت"، أن وزارته، بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، عملت على توفير الإغاثة العاجلة للمتضررين من خلال توزيع الخيام وإنشاء أكثر من 50 مركز إيواء، إلى جانب توزيع الخيام بشكل فردي على المواطنين المحتاجين.

وأضاف: "دخلت 90 ألف خيمة فقط إلى غزة من أصل 200 ألف خيمة مطلوبة، في حين لم يتم إدخال سوى 15 كرفانًا من أصل 60 ألف كرفان تمّت المطالبة بها"، داعيًا إلى ممارسة ضغط عربي ودولي على الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل إدخال الكرفانات.

وأشار عبود إلى أن وزارته تعمل وفق سياسة واضحة لتوزيع الكرفانات والمساعدات، حيث وضعت سياسة عامة للإيواء وتوزيع الكرفانات، سيتم الإعلان عنها قريبًا، بحيث يتم توزيعها أولًا على مراكز الإيواء، ثم للأفراد وفق معايير تشمل عدد أفراد الأسرة، والهشاشة الاجتماعية، ومعايير أخرى.

وفيما يتعلق بإزالة الركام، شدّد عبود على أن الوزارة تواصل فتح الشوارع الرئيسية بالتعاون مع البلديات، إلا أن هناك عجزًا كبيرًا في المعدات الثقيلة، حيث لم يدخل سوى 9 جرافات عبر اللجنة المصرية، في حين أن الحاجة الفعلية تصل إلى مئات الآليات.

وأضاف: "الآليات المتوفرة حاليًا تعمل على فتح الطرق، وانتشال جثامين الشهداء، وإزالة المنازل الآيلة للسقوط"، مشيرًا إلى تقديرات تفيد بوجود 50 مليون طن من الركام، سيتم التعامل معها والاستفادة منها بالتنسيق مع جهات دولية.

وأعلن عبود عن إطلاق رابط استعلام رسمي للمواطنين لمتابعة أوضاعهم السكنية، مؤكدًا أن الوزارة قامت بتحديثه وستعمل على تفعيله مجددًا خلال الأيام القادمة، إلى جانب استقبال استفسارات المواطنين حول أوضاعهم السكنية والإغاثية.

واختتم نائب رئيس لجنة الطوارئ في وزارة الأشغال بتأكيد الوزارة على استمرار الجهود رغم التحديات الكبيرة، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا مستمرًا مع المؤسسات الدولية والمحلية لضمان تلبية الاحتياجات العاجلة وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.