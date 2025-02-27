حماس: تصريحات (كاتس) تضليلية ومحاولة للتنصل من التزامات وقف إطلاق النار

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تصريحات وزير حرب الاحتلال، يواف كاتس، بشأن مزاعم تخطيط الحركة لمهاجمة جنود ومستوطنات إسرائيلية خلال وقف إطلاق النار، لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى التضليل والتنصل من التزامات الاحتلال بموجب الاتفاق.

وفي بيان صحفي صدر الخميس 27 فبراير 2025، شددت حماس على أن تصريحات كاتس حول إبقاء المنطقة الحدودية بين غزة ومصر منطقة عازلة، تعد انتهاكًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة لاختلاق الذرائع لتعطيله وإفشاله.

أكدت الحركة التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار بجميع حيثياته وبنوده، واستعدادها للدخول في المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق.

كما دعت الوسطاء والمجتمع الدولي وكافة الأطراف ذات العلاقة إلى التحرك الفوري والجاد لإلزام الاحتلال بالتقيد ببنود الاتفاق، ومنع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من تعطيله وإفشاله.

وأكدت الحركة أن التصعيد الإعلامي الإسرائيلي يهدف إلى التهرب من استحقاقات الاتفاق، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال تواصل محاولاتها لإفشال الجهود الدولية الهادفة إلى تثبيت وقف إطلاق النار، داعية إلى تصعيد الضغوط الدولية لمنع الاحتلال من التلاعب بمصير الاتفاق واستمراره.