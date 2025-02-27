جبارين: صفقة طوفان الأحرار رسمت لوحة عز لشعبنا وعرسا فلسطينياً بامتياز

أكد رئيس حركة حماس في الضفة الغربية ومسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى القيادي زاهر جبارين، أن تحرير المقاومة لفوج جديد من أبناء شعبنا من سجون الاحتلال ضمن صفقة طوفان الأحرار، صنع يوم عز جديد في تاريخ شعبنا، عنوانه الوحدة الحرية.

وقال القيادي جبارين إن حركة حماس هي حركة مقاومة من أجل الحرية، وأصرت أن يكون اليوم هذا العرس الفلسطيني عرسا وطنيا بامتياز، فهاهم أبناء القسام وأبناء أبو علي مصطفى وشهداء الأقصى وسرايا القدس وكل أبناء شعبنا اليوم أحرار.

وشدد جبارين في كلمة له خلال استقبال الأسرى المبعدين في العاصمة المصرية القاهرة أن أسرانا اليوم أحرار رغم عن أنف بن غفير الذي كان يسعى ليل نهار لإعدامهم، وهم اليوم بين أحضان شعبهم بفضل المقاومة وصمودها وصمود غزة وشعبنا المناضل.

وترّحم جبارين على شهداء أمتنا وفي مقدمتهم الشهيد القائد أبو العبد هنية والقائد صالح العاروري والقائد يحيى السنوار ومروان عيسى والقائد العام لكتائب الشهيد عزالين القسام محمد الضيف وكل شهداء شعبنا وأطفاله ونساءه وشيوخه.

ولفت إلى أن هذه البيوت التي دمرت لأنها فلسطينية وهذه المساجد والأشجار التي تحارب وتقتلع لأنها فلسطينية، وان هناك ثمن عالي دفع لأجل حرية هاؤلاء الأبطال، لكن هذا ثمن هو ثمن الحرية والكرامة والبطولة والفداء.

وشدد على أن أبناء فلسطين يضحون بالغالي والنفيس من أجل حرية أبناء شعبنا وحرية مسجدنا الأقصى المبارك ومن حرية أسرانا ومسرانا.

وأضاف جبارين: "نسأل الله أن يكون الاحتفال القادم بتحرير كل أسرانا في ساحات المسجد الأقصى عزيزا مطهرا من هاؤلا المجرمين الفاشيين الجدد".

ولفت إلى أن المقاومة انتصرت على العدو في كل المعارك في الميدان وانتصرنا عليه في أهم هذه المعارك وهي معركة الأخلاق، نحن التقينا بهاؤلاء الأسرى ونعلم كل ضربة وكل إهانة وليعلم كل العالم أننا لن نغفر لهذا العدو المجرم الذي عذّب أسرانا وأهانهم، وسنجلبكم للمحاكمة ولنقتص من كل المجرمين.