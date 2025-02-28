حماس تدعو للضغط على الاحتلال لتنفيذ المرحلة الثانية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بجميع مراحله وتفاصيله، وذلك مع انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.

ودعت الحركة في بيان صحفي وصل "الرسالة نت" المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لضمان التزامه الكامل بالاتفاق، والمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية دون أي تأخير أو مماطلة.

وشددت حماس على أهمية احترام كافة الأطراف للاتفاق، مؤكدة أنها ملتزمة به بشكل كامل.

يُذكر أن المرحلة الأولى من الاتفاق تضمنت وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار وتبادلًا للأسرى، في حين تشمل المرحلة الثانية إجراءات إضافية لمواصلة تنفيذ التفاهمات بين الطرفين.