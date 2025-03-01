ممثل يهودي أرجنتيني يُعد مسرحية عن فلسطين

قال الممثل اليهودي الأرجنتيني نورمان بريسكي، "إنه يقوم بإعداد مسرحية عن فلسطين تعكس النضال المشرف للشعب الفلسطيني".

وشدد على أن "هجمات إسرائيل على قطاع غزة أثارت احتجاجات متكررة في بلاده".

وسبق أن تعرض بريسكي إلى استهداف من قبل جماعات مؤيدة لـ"إسرائيل"، بعد تضامنه مع غزة، خلال حفل توزيع جوائز "مارتن فييرو للأفلام السينمائية" في الأرجنتين في أكتوبر / تشرين الأول الماضي حيث قال حينها إن "غزة لن تُهزم أبدا".

وقال: "غزة لن تهزم أبداً، بطبيعة الحال سأكرر هذه الكلمات مرة أخرى".

وتُعد ليلة توزيع جوائز مارتن فييرو السينمائية، التي تنظمها هيئة الإذاعة والتلفزيون الأرجنتينية، الحدث الأبرز في مجال الجوائز السينمائية بالبلاد.

وموجها كلامه للجمهور، قال بريكسي خلال حفل أكتوبر: "غزة، غزة، غزة... غزة لن تُهزم أبدًا، لا يهم إن صفّقتم لي أكثر أو أقل، لكنني أشعر بذلك في دمي، أنا أدافع عن شعب غزة الذي يُقتل".