 الاحتلال يكثّف إجراءاته لمنع وصول المصلين للأقصى وتفريغه في رمضان

حذر د. حسن خاطر، رئيس مركز القدس، من تصاعد الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى التضييق على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، في محاولة واضحة لتفريغه من المصلين وإحكام السيطرة عليه.

وأوضح خاطر لـ"الرسالة نت"، أن سلطات الاحتلال صعّدت من سياساتها التقييدية، عبر فرض قيود مشددة على دخول الفلسطينيين، خاصة من الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى القدس، إضافة إلى تكثيف الحواجز العسكرية وإجراء تفتيشات دقيقة، ما يتسبب في تعطيل وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.

كما تفرض سلطات الاحتلال شروطًا تعسفية على تصاريح دخول الفلسطينيين، وتمنع الكثيرين من أداء الصلاة في المسجد تحت ذرائع أمنية واهية.

وأشار رئيس مركز القدس إلى أن الاحتلال يسعى لتفريغ الأقصى خلال شهر رمضان عبر عدة إجراءات ممنهجة، تشمل تقييد أعداد المصلين المسموح لهم بالدخول، وتقليل ساعات السماح بالدخول إلى المسجد، فضلًا عن تشديد القيود على الاعتكاف داخله.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية تقوم باقتحامات متكررة للمسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين، في محاولة لترهيبهم ومنعهم من البقاء فيه، لا سيما خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

وأضاف خاطر أن الاحتلال يعمد إلى نشر أعداد كبيرة من قواته في محيط المسجد الأقصى وأبوابه، ويضع العراقيل أمام وصول المصلين، كما يضيّق على التجار والمحال المحيطة بالمسجد، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تقليل أعداد الوافدين إليه خلال شهر رمضان.

ودعا د. حسن خاطر المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات القمعية، وضمان حرية العبادة في المسجد الأقصى، مشددًا على أن استمرار الاحتلال في هذه السياسات يشكل اعتداءً صارخًا على الحقوق الدينية للفلسطينيين، ويؤجج التوتر في المدينة المقدسة.