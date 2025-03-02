حماس: لا اتفاق جديد لوقف إطلاق النار وتصعيد الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية

أكد د. باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن الشائعات التي تناقلتها وسائل الإعلام الدولية عن وجود "اتفاق جديد" لوقف إطلاق الناـ غير صحيحة. . ولفت إلى أن حركة حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الموقع مسبقاً والذي يتكون من ثلاث مراحل، برعاية وسطاء دوليين، من بينهم الولايات المتحدة.

وأوضح د. نعيم أن ما تقوم به حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو، بدعم من الإدارة الأمريكية الحالية، يعد انقلاباً واضحاً على هذا الاتفاق، مما يجعلها تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد الحالي وما ينجم عنه من أضرار وأرواح تُزهق على الجانبين.

وأشار إلى أن الإجراءات التي يتبعها الاحتلال، بما في ذلك قطع المساعدات الإنسانية وإغلاق الحدود، تُعد جرائم حرب يجب محاسبة نتنياهو وحكومته عليها.

وشدد على أن هذا الاتفاق كان يهدف إلى تحقيق قدر من الاستقرار والأمن وفتح الطريق أمام تسويات مستقبلية، إلا أن سياسات الاحتلال تعرقل هذه الجهود.

وفي ختام البيان، دعا د. نعيم المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإجبار الاحتلال على الالتزام بالاتفاق الموقع ووقف أي محاولات لزعزعة الاستقرار في المنطقة.