الصليب الأحمر يحذر من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

حذرت منظمة الصليب الأحمر الدولي اليوم الأحد، من مخاطر انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن الاتفاق "أنقذ عددًا لا يحصى من الأرواح وقدم بارقة أمل وسط معاناة لا يمكن تصورها".

وأكدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميرجانا سبولياريك، أن أي تراجع عن التقدم المحرز خلال الأسابيع الستة الماضية، "قد يدفع الناس مجددًا إلى اليأس".

ودعت "سبولياريك" إلى بذل كل الجهود لضمان استمرار وقف إطلاق النار، بما يحفظ أرواح المدنيين، ويسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت إن فرق الصليب الأحمر لعبت دور الوسيط الإنساني المحايد، وساهمت في إعادة الأسرى والمعتقلين بأمان بموجب الاتفاق.

وتابعت أن الصليب الأحمر "لم يتراجع عن التزامه بهذا العمل"، مؤكدة ضرورة استمرار الجهود للحفاظ على التهدئة وتجنب التصعيد العسكري.

ونادت بضرورة بذل الجهود لضمان استمرار وقف إطلاق النار، "حتى تُحفظ الأرواح من ويلات القتال، وتصل المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتتمكن المزيد من العائلات من الاجتماع مجددًا".

يُذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد قررت صباح اليوم وقف إدخال البضائع والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، وبعد عرقلة بنيامين نتنياهو الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.

جاء ذلك في بيانٍ صدر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، زاعمًا أنّ ذلك يأتي مع انتهاء المرحلة الأولى ورفض حركة "حماس" قبول خطة أمريكية لهدنة مؤقتة خلال رمضان، وهذا لم يكن متفقًا عليه.