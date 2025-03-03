أصدر مركز الدراسات السياسية والتنموية ورقة تقدير موقف بعنوان "التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية: الدوافع والتداعيات والسيناريوهات المستقبلية"، تقدم تحليلًا دقيقًا لواقع التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتستعرض كيف تتجلى سياسات الاحتلال في تكثيف العمليات العسكرية والاعتداءات الاستيطانية وفرض قيود مشددة على الفلسطينيين، ويكشف عن أهداف استراتيجية تتضمن تغيير البنية الديمغرافية وفرض واقع جديد يسهم في تنفيذ مخططات الضم والتهجير القسري.

تصعيد العمليات العسكرية

يشير التقدير إلى تصاعد عمليات الاحتلال عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بتاريخ 19 يناير 2025، حيث أطلق جيش الاحتلال عملية "السور الحديدي" في شمال الضفة بهدف استهداف المقاومة المسلحة، كما اتبعت قوات الاحتلال إجراءات عقابية جماعية؛ فقد قامت بتكثيف الحواجز وإغلاق مداخل المدن والقرى الفلسطينية، إلى جانب شن حملات اعتقال ومداهمات واسعة النطاق.

السياسات الاستيطانية والتهجير القسري

يتضمن التقدير تحليلاً لاستراتيجيات الاحتلال التي تسعى إلى إعادة تشكيل الواقع الديمغرافي للضفة عبر زيادة وتيرة الاستيطان، مصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وهو ما يؤدي إلى تهجير آلاف الفلسطينيين، كما يُبرز التقدير كيف تُستخدم الإجراءات الاقتصادية، مثل حجب عائدات الضرائب ووقف تصاريح العمال، كأدوات ضغط إضافية على الشعب الفلسطيني.

دلالات التوقيت والأبعاد السياسية

يأتي التصعيد الإسرائيلي في توقيت حساس بعد يومين فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، مما أثار ردود فعل قوية داخل الحكومة الإسرائيلية وأدى إلى استقالة وزير الأمن القومي، كما يتزامن التصعيد مع دعوات اليمين المتطرف لضم الضفة الغربية بالكامل، فيما يظهر الدعم الأمريكي المتجدد للاحتلال من خلال قرارات تنفيذية مثل رفع الحظر عن المستوطنين المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان.

السيناريوهات المستقبلية

ويناقش التقدير احتمال وقوع ثلاثة سيناريوهات مستقبلية:

تصعيد عسكري شامل (انتفاضة ثالثة): مع تفاقم الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتزايد الاستفزازات، قد يشهد الوضع اندلاع انتفاضة شاملة.

ضم تدريجي للضفة (خطة سموتريتش 2025): قد تنفذ حكومة الاحتلال خطة تدريجية لضم أجزاء من الضفة الغربية، مستفيدةً من الانقسامات الفلسطينية والدعم الدولي المحدود.

تسوية هشة: تحت ضغوط دولية محتملة، قد تظهر فرص لتسوية سلمية على هامش استمرار الصراع، رغم أن هذا السيناريو يواجه تحديات كبيرة نظرًا لتعقيدات الوضع الداخلي الفلسطيني والعدوان الإسرائيلي المستمر.

خيارات المقاومة والتوصيات

يؤكد التقدير ضرورة اتخاذ خطوات استراتيجية لمواجهة سياسات الاحتلال، منها: تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية عبر تشكيل جبهة متماسكة. ممارسة الضغط العربي والإسلامي لإجبار الدول على إعادة النظر في علاقاتها مع الاحتلال. تعزيز الجهود القانونية والدبلوماسية لمحاسبة الكيان الإسرائيلي أمام المحافل الدولية. دعم الصمود الاقتصادي والإنساني للفلسطينيين من خلال مشاريع الإغاثة وإعادة الإعمار. الدفاع عن دور وكالة الأونروا كخط دفاع قانوني وإنساني لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

دور المركز

يُعد هذا التقدير خطوة من مركز الدراسات السياسية والتنموية لتوثيق وتحليل التطورات على الأرض في الضفة الغربية، يهدف المركز من خلال هذا العمل إلى: رفع الوعي الإعلامي حول السياسات الإسرائيلية المتصاعدة وتداعياتها على الشعب الفلسطيني. تقديم مادة تحليلية موضوعية تُسهم في توجيه النقاشات السياسية والإعلامية على المستويين المحلي والدولي. دعم الجهود الفلسطينية والعربية في مواجهة محاولات التهجير والاستيطان عبر توصيات عملية مبنية على بيانات دقيقة. يعتبر التقدير مصدرًا مهمًا للمسؤولين وصناع القرار ووسائل الإعلام، حيث يُبرز الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية لحماية الحقوق الفلسطينية ووقف السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض واقع جديد في الضفة الغربية. ودعا مركز الدراسات السياسية والتنموية الجهات الدولية والإقليمية والمحلية إلى التحرك الفوري لمواجهة هذا التصعيد الإسرائيلي، وضمان حقوق الفلسطينيين في مواجهة محاولات تغيير المعادلة الديمغرافية والسياسية في الضفة الغربية، ويُؤكد التقدير أن استجابة موحدة وتضامن عربي ودولي هي المفتاح لدرء المزيد من الانتهاكات وضمان مستقبل آمن وعادل للشعب الفلسطيني.