أصدر مركز الدراسات السياسية والتنموية ورقة تقدير موقف بعنوان "التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية: الدوافع والتداعيات والسيناريوهات المستقبلية"، تقدم تحليلًا دقيقًا لواقع التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتستعرض كيف تتجلى سياسات الاحتلال في تكثيف العمليات العسكرية والاعتداءات الاستيطانية وفرض قيود مشددة على الفلسطينيين، ويكشف عن أهداف استراتيجية تتضمن تغيير البنية الديمغرافية وفرض واقع جديد يسهم في تنفيذ مخططات الضم والتهجير القسري.

تصعيد العمليات العسكرية

يشير التقدير إلى تصاعد عمليات الاحتلال عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بتاريخ 19 يناير 2025، حيث أطلق جيش الاحتلال عملية "السور الحديدي" في شمال الضفة بهدف استهداف المقاومة المسلحة، كما اتبعت قوات الاحتلال إجراءات عقابية جماعية؛ فقد قامت بتكثيف الحواجز وإغلاق مداخل المدن والقرى الفلسطينية، إلى جانب شن حملات اعتقال ومداهمات واسعة النطاق.

السياسات الاستيطانية والتهجير القسري

يتضمن التقدير تحليلاً لاستراتيجيات الاحتلال التي تسعى إلى إعادة تشكيل الواقع الديمغرافي للضفة عبر زيادة وتيرة الاستيطان، مصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وهو ما يؤدي إلى تهجير آلاف الفلسطينيين، كما يُبرز التقدير كيف تُستخدم الإجراءات الاقتصادية، مثل حجب عائدات الضرائب ووقف تصاريح العمال، كأدوات ضغط إضافية على الشعب الفلسطيني.

دلالات التوقيت والأبعاد السياسية

يأتي التصعيد الإسرائيلي في توقيت حساس بعد يومين فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، مما أثار ردود فعل قوية داخل الحكومة الإسرائيلية وأدى إلى استقالة وزير الأمن القومي، كما يتزامن التصعيد مع دعوات اليمين المتطرف لضم الضفة الغربية بالكامل، فيما يظهر الدعم الأمريكي المتجدد للاحتلال من خلال قرارات تنفيذية مثل رفع الحظر عن المستوطنين المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان.

السيناريوهات المستقبلية

ويناقش التقدير احتمال وقوع ثلاثة سيناريوهات مستقبلية:

تصعيد عسكري شامل (انتفاضة ثالثة): مع تفاقم الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتزايد الاستفزازات، قد يشهد الوضع اندلاع انتفاضة شاملة.

ضم تدريجي للضفة (خطة سموتريتش 2025): قد تنفذ حكومة الاحتلال خطة تدريجية لضم أجزاء من الضفة الغربية، مستفيدةً من الانقسامات الفلسطينية والدعم الدولي المحدود.

تسوية هشة: تحت ضغوط دولية محتملة، قد تظهر فرص لتسوية سلمية على هامش استمرار الصراع، رغم أن هذا السيناريو يواجه تحديات كبيرة نظرًا لتعقيدات الوضع الداخلي الفلسطيني والعدوان الإسرائيلي المستمر.

خيارات المقاومة والتوصيات

يؤكد التقدير ضرورة اتخاذ خطوات استراتيجية لمواجهة سياسات الاحتلال، منها:

تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية عبر تشكيل جبهة متماسكة.و ممارسة الضغط العربي والإسلامي لإجبار الدول على إعادة النظر في علاقاتها مع الاحتلال.و تعزيز الجهود القانونية والدبلوماسية لمحاسبة الكيان الإسرائيلي أمام المحافل الدولية. ودعم الصمود الاقتصادي والإنساني للفلسطينيين من خلال مشاريع الإغاثة وإعادة الإعمار. الدفاع عن دور وكالة الأونروا كخط دفاع قانوني وإنساني لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

دور المركز

يُعد هذا التقدير خطوة من مركز الدراسات السياسية والتنموية لتوثيق وتحليل التطورات على الأرض في الضفة الغربية، يهدف المركز من خلال هذا العمل إلى: رفع الوعي الإعلامي حول السياسات الإسرائيلية المتصاعدة وتداعياتها على الشعب الفلسطيني. تقديم مادة تحليلية موضوعية تُسهم في توجيه النقاشات السياسية والإعلامية على المستويين المحلي والدولي.

دعم الجهود الفلسطينية والعربية في مواجهة محاولات التهجير والاستيطان عبر توصيات عملية مبنية على بيانات دقيقة. يعتبر التقدير مصدرًا مهمًا للمسؤولين وصناع القرار ووسائل الإعلام، حيث يُبرز الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية لحماية الحقوق الفلسطينية ووقف السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض واقع جديد في الضفة الغربية.

ودعا مركز الدراسات السياسية والتنموية الجهات الدولية والإقليمية والمحلية إلى التحرك الفوري لمواجهة هذا التصعيد الإسرائيلي، وضمان حقوق الفلسطينيين في مواجهة محاولات تغيير المعادلة الديمغرافية والسياسية في الضفة الغربية، ويُؤكد التقدير أن استجابة موحدة وتضامن عربي ودولي هي المفتاح لدرء المزيد من الانتهاكات وضمان مستقبل آمن وعادل للشعب الفلسطيني.