كارثة إنسانية تهدد سكان دير البلح بعد توقف محطات تحلية المياه

حذرت بلدية دير البلح في بيان صحفي اليوم من كارثة إنسانية تهدد آلاف السكان في المدينة، نتيجة توقف محطتي تحلية المياه الرئيسيتين عن العمل. يأتي ذلك بسبب إقدام الاحتلال الصهيوني على فصل التيار الكهربائي، مما أدى إلى توقف محطة تحلية البحر ومحطة تحلية البصة، واللتين كانتا تمدان المدينة بحوالي 20 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، أي ما يعادل 70% من احتياجات السكان.

وأكدت البلدية أن توقف المحطات سيؤدي إلى أزمة مياه حادة تنعكس بشكل خطير على جودة الحياة، مشيرة إلى التداعيات الكارثية التي تشمل تفاقم المعاناة الإنسانية، وتدهور الوضع الصحي والبيئي، وتراجع كميات المياه النظيفة المتوفرة.

وطالبت البلدية بإعادة تشغيل محطات التحلية فورًا من خلال توفير التيار الكهربائي أو بدائل تشغيل عاجلة، كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التحرك الفوري لتجنب كارثة تهدد حياة السكان.

وأكدت البلدية على أهمية إيجاد حلول مستدامة تضمن استمرار إمدادات المياه في المستقبل، وحثت على تحرك دولي للضغط على الاحتلال لوقف سياساته التي تزيد من معاناة السكان.

إن استمرار هذا الوضع يشكل تهديدًا حقيقيًا لحياة سكان دير البلح، مما يضع الجميع أمام مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية للتحرك العاجل