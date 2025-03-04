الرئيس الجزائري يقاطع القمة العربية احتجاجًا على طريقة عقدها

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عدم المشاركة في القمة العربية الطارئة بمصر المقررة اليوم الثلاثاء، وكلّف وزير الخارجية أحمد عطاف للحضور بدلًا منه.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية، أنّ القرار يأتي "على خلفية الاختلالات والنقائص التي شابت المسار التحضيري لهذه القمة، حيث تم احتكار هذا المسار من قبل مجموعة محدودة وضيقة من الدول العربية التي استأثرت وحدها بإعداد مخرجات القمة المرتقبة بالقاهرة دون أدنى تنسيق مع بقية الدول العربية المعنية كلها بالقضية الفلسطينية".

وأضافت الوكالة، أن الرئيس الجزائري "حزت في نفسه طريقة العمل هذه، التي تقوم على إشراك دول وإقصاء أخرى، وكأن نصرة القضية الفلسطينية أصبحت اليوم حكرا على البعض دون سواهم".

وتابعت "هذه هي المقاربة التي طالما نادت الجزائر بالاحتكام إليها والاهتداء بها، والجزائر يتحسر ويتأسف على ما آلات إليه أوضاع وأحوال الأمة العربية".