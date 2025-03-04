حماس: إغلاق معابر غزة جريمة حرب والمجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري

أكدت حركة المقاومة الإسلامية – حماس أن استمرار إغلاق الاحتلال لمعابر قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، ومنع دخول المساعدات والبضائع، يمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وجريمة حرب موصوفة تُرتكب بحق المدنيين الأبرياء، في محاولة لتجويعهم وتعميق معاناتهم الإنسانية لتحقيق أهداف سياسية..

وشددت الحركة في بيان نقلته "الرسالة نت" على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية بشكل فوري لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة، ومحاسبة قادة الاحتلال باعتبارهم مجرمي حرب، وفرض إدخال المساعدات الإغاثية والطبية ومواد الإيواء إلى القطاع.

وفي ظل انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة (قمة فلسطين)، دعت حماس إلى موقف عربي قوي وفاعل لإنهاء الكارثة الإنسانية التي صنعها الاحتلال، وإلزامه بفتح المعابر وإدخال المساعدات، بما يعزز صمود الفلسطينيين في قطاع غزة ويفشل مخططاته لتهجيرهم