القائد القسامي عبد الناصر عيسى يوجه رسالة لطلاب فلسطين

وجه القائد القائد القسامي المحرر عبد الناصر عيسى من نابلس، رسالة إلى طلاب فلسطين بشكل عام، وأبناء جامعة النجاح بشكل خاص، دعا فيها إلى تعزيز دورهم الكبير في نشر ثقافة الوحدة الوطنية والمقاومة.

وأكد عيسى في كلمة بمناسبة تحرره من الأسر، على أهمية الوعي الوطني والمشاركة الفاعلة في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

وجدد المحرر عيسى التحية للشعب الفلسطيني وخاصة أهالي قطاع غزة الذين قدموا تضحيات كبيرة

وأكد على أهمية دور الطلاب المهم في تاريخ القضية الفلسطينية، وسيستمر لتعزيز الحرية والديمقراطية ومحاربة الفساد.

وشدد المحرر عبد الناصر على أن شعبنا سيستمر في المقاومة حتى تحقيق الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال.

وقضى القائد عيسى أكثر من 32 عاما في سجون الاحتلال منها 29 متصلة، وحصل على درجة الدكتوراه في معتقله، وقاد عدة أنشطة ثقافية داخل الأسر، وأصدر مؤلفات وبحوثا علمية محكمة.

وحصل عبد الناصر على درجة البكالوريوس من الجامعة العبرية في تخصص العلوم السياسية عام 2007، وكان متقنا للعبرية، وأنجز تلك المرحلة بالمواجهة الدائمة مع إدارة السجن، إذ كان أسيرا في فترات من دراسته.

وكان مما يعاقب به في السجن، عرقلة دراسته ومنعه من إكمالها، مما جعله ينهي مرحلة البكالوريوس في 7 سنوات، ثم حصل على درجة الماجستير في دراسات الديمقراطية عام 2009، وكان معيدا جامعيا مشرفا على البرامج التعليمية.

وعام 2014 استطاع عبد الناصر أن يكمل مشواره وينال شهادة ماجستير أخرى في “الدراسات الإسرائيلية” من جامعة القدس في أبو ديس.