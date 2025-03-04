 العقيد ناصر الزرقة: مباحث التموين تضبط 7 تجار مخالفين 

قال الناطق الإعلامي باسم المديرية العامة للشرطة العقيد محمد الزرقة:" إن مباحث التموين ضبطت مساء اليوم وخلال جولاتها التفتيشية على الأسواق ومخازن التجار 7 تجار مخالفين قاموا برفع الأسعار والاحتكار".

وذكر العقيد الزرقة أن مباحث التموين ستكثف من جهودها لضبط الأسواق بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بوزارة الاقتصاد الوطني ودائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة ووزارة الزراعة.

وشدد الزرقة أن دائرة التموين في المباحث العامة ستكثف من جولاتها ومتابعتها حركة الأسواق والبضائع، من أجل منع الاحتكار والاستغلال والتلاعب في الأسعار.

وأكد أن الشرطة تبذل كافة الجهود من أجل توفير سبل الأمن والطمأنينة للمواطنين .

ودعا العقيد الزرقة المواطنين للإبلاغ عن أية حالات احتكار ورفع للأسعار في الأسواق والمحال التجارية، أو استغلال لحاجتهم ، بالاتصال على الرقم المجاني للشرطة (100).

أو بالاتصال المباشر بإدارة مباحث التموين بالشرطة في المحافظات كالآتي:

- غزه: 0567100780

- الوسطى: 0592040325

- خانيونس: 0593110189

- رفح: 0592470756