تحذيرات أممية: منع دخول المساعدات يهدد حياة الأطفال في غزة

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من قبل السلطات الإسرائيلية يثير مخاوف حقيقية بين سكان القطاع، حيث يهدد خدمات الرعاية الصحية الأساسية المنقذة للحياة ويعيق جهود الإغاثة.

على الرغم من تدفق السلع الإنسانية إلى غزة خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، الذي بدأ في 19 يناير/كانون الثاني، إلا أن هذه المساعدات لم تفِ بالاحتياجات الضخمة التي خلفتها 15 شهرًا من الحرب. وأوضحت المتحدثة باسم اليونيسف، روزاليا بولين، أن منع دخول اللقاحات وأجهزة التنفس الصناعي للأطفال حديثي الولادة سيكون له "عواقب وخيمة" على الأطفال وعائلاتهم.

وفي حديثها لأخبار الأمم المتحدة من داخل غزة، قالت بولين: "إذا لم نتمكن من إدخال الإمدادات، فإن التطعيمات الروتينية ستتوقف، ووحدات حديثي الولادة لن تتمكن من تقديم الرعاية للأطفال الخدّج. نحن على وشك مواجهة عواقب حقيقية قريبًا جدًا".

وأشارت إلى أن الإمدادات المتوفرة في القطاع قد تم توزيعها بالكامل، ولم تعد هناك مخزونات كافية لسد الاحتياجات المستمرة.

وصفت بولين القيود المفروضة على إدخال المساعدات بأنها "مدمرة للغاية"، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار لم يكن مجرد توقف للأعمال العدائية، بل كان بمثابة "شريان حياة" للأسر في غزة. وأضافت: "المزاج العام هنا كئيب للغاية. الأسر التي تحدثت معها قلقة جدًا بشأن ما يخبئه المستقبل".

فيما أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بتحسن طفيف في التنوع الغذائي خلال وقف إطلاق النار، إلا أن هذا التحسن بدأ بالتراجع مؤخرًا. وأشار المكتب إلى زيادة طفيفة في استهلاك الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات للحد الأدنى المطلوب من المجموعات الغذائية، خاصة الفواكه والخضروات والبيض ومنتجات الألبان.

وأوضح المكتب أن وقف إطلاق النار أتاح لمنظمات الإغاثة توسيع نطاق استجابتها، بما في ذلك إدخال إمدادات طارئة وإصلاح البنية التحتية المتضررة، مثل آبار المياه وشبكات توزيعها. لكن استمرار القيود سيوقف هذه الجهود الحيوية.

تختتم بولين حديثها بالقول: "الأسر هنا تعيش حالة من القلق الشديد حيال المستقبل. استمرار هذه القيود لا يهدد فقط بوقف الخدمات الحيوية، بل يُعرض حياة الأطفال في غزة لخطر حقيقي".

تظل الاحتياجات الإنسانية في غزة هائلة، ويطالب المجتمع الدولي برفع القيود لضمان استمرار تقديم المساعدات وإنقاذ الأرواح.