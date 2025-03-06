استشهاد الأسير علي البطش داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي

استشهد صباح اليوم الأسير علي البطش (53 عامًا) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها إدارة السجون ضد الأسرى الفلسطينيين. ويُعد البطش واحدًا من بين العديد من الأسرى الذين يعانون من ظروف صحية صعبة في ظل غياب الرعاية الطبية اللازمة داخل المعتقلات الإسرائيلية.

وأكدت مصادر حقوقية أن الأسير البطش تعرض لانتهاكات متواصلة، بما في ذلك الإهمال الطبي الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل كبير، دون أي تدخل فعّال لإنقاذ حياته.

وفي هذا السياق، أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصريحًا صحفيًا حمّلت فيه الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد البطش، معتبرةً ذلك استمرارًا لنهج الإعدام البطيء والمتعمد الذي يمارسه الاحتلال بحق الأسرى.

وأكدت الحركة في تصريحها أن هذه الجريمة تأتي في سياق سياسات حكومة الاحتلال المتطرفة التي تسعى لتصفية الأسرى جسديًا من خلال الإهمال الطبي والتعذيب والعزل الانفرادي، مشددة على أن هذه الممارسات لن تنال من عزيمة الأسرى وصمودهم.

ودعت "حماس" الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده إلى تكثيف الجهود لدعم وإسناد الأسرى، كما ناشدت المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية التحرك العاجل للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الأسرى، والعمل على توفير الحماية الدولية لهم.