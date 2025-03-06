الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
ادخل كلمات البحث ...
^200 مثال: غزة العزة
ابدأ البحث
الرئيسية
انفوجرافيك
رفض سكان غزة لمخطط التهجير
06 مارس 2025 . الساعة: 12:36 م
IMG_20250306_122314_744.jpg
الرسالة نت
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/301303
متعلقات
استهجان عالمي لخطة ترامب.. رفض دولي واسع لمخطط تهجير الفلسطينيين
سكان شمال غزة يقاومون خطة التهجير ويرفضون الرحيل
أخبار رئيسية
استشهاد الأسير علي البطش داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي
كارثة إنسانية وشيكة في غزة جراء استمرار منع الاحتلال إدخال الوقود
«أحلام رغم الركام».. صمود أهالي غزة في مواجهة التهجير
الحملة الوطنية: الاحتلال يحتجز جثامين 665 شهيدًا في مقابر الأرقام
المنطق الأعوج لترامب ومعايير أمريكا المزدوجة تجاه فلسطين
بين وطأة الحرب وقسوة التجار.. سفرة رمضان باهظة الثمن في غزة
المحرر عابد يتحدث عن «مسلخ الغزازوة» في سجن النقب
المزيد من انفوجرافيك
فظائع ترتكب في الضفة المحتلة
90% يؤيدون مواجهة التهجير عسكرياً
ماذا لو اضطر سكان غزة لمغادرتها
تم نسخ الرابط بنجاح.
عاجل
البث المباشر