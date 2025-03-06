أسطورة المقاومة أسطورة المقاومة

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^200 مثال: غزة العزة

رفض سكان غزة لمخطط التهجير

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IMG_20250306_122314_744.jpg

الرسالة نت

IMG_20250306_122314_744.jpg
 

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