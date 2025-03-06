الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
ادخل كلمات البحث ...
^200 مثال: غزة العزة
ابدأ البحث
الرئيسية
انفوجرافيك
365 طفلاً فلسطينيا لازالوا يقبعون في سجون الاحتلال
06 مارس 2025 . الساعة: 12:52 م
IMG_20250306_125053_679.jpg
الرسالة نت
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/301308
متعلقات
بينهم 170 طفلًا.. 4800 أسير يقبعون في سجون الاحتلال
بينهم 160 طفلًا.. 4900 أسير يقبعون في سجون الاحتلال
أخبار رئيسية
الاحتلال يخطر بهدم 17 منزلاً جديداً في مخيم نور شمس بطولكرم
استشهاد الأسير علي البطش داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي
كارثة إنسانية وشيكة في غزة جراء استمرار منع الاحتلال إدخال الوقود
«أحلام رغم الركام».. صمود أهالي غزة في مواجهة التهجير
الحملة الوطنية: الاحتلال يحتجز جثامين 665 شهيدًا في مقابر الأرقام
المنطق الأعوج لترامب ومعايير أمريكا المزدوجة تجاه فلسطين
بين وطأة الحرب وقسوة التجار.. سفرة رمضان باهظة الثمن في غزة
المزيد من انفوجرافيك
الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
محاولات تهجير سكان غزة.. تاريخ من الفشل
فظائع ترتكب في الضفة المحتلة
تم نسخ الرابط بنجاح.
عاجل
البث المباشر