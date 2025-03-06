حماس: عمليات الهدم لن تفلح في إيقاف الحراك الثوري بالضفة

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الرحمن شديد أن عمليات الهدم والتهجير التي تنتهجها قوات الاحتلال الصهيوني في محافظات الضفة الغربية خصوصاً جنين وطولكرم ونور شمس ستتحطم على صخرة صمود أبناء شعبنا، وستفشل في تحقيق أهدافها في إنهاء المقاومة وإنهاء قضية اللاجئين.

وقال القيادي شديد الخميس: "إن مخططات الاحتلال التي بدأت تتسارع في مخيمات جنين وطولكرم وستمتد إلى باقي مخيمات الضفة كما صرّح بذلك قادة الاحتلال ومتطرفوه تستدعي نهوض شعبنا والتوحد في مواجهة مخاطر إنهاء قضية اللاجئين".

وشدد شديد على ضرورة تصعيد المقاومة في وجه الاحتلال ومستوطنيه، وأن لا يبقى شبر آمن لهذا المحتل على أرضنا، وضربه في كل مكان وفي كل اقتحام على الطرق الاستيطانية الممتدة على أرض الضفة الحبيبة.

ولفت إلى أن الاحتلال يريد إنهاء قضية اللاجئين وإنهاء فكرة المخيمات في الضفة الغربية، وإعادة هندسة هذه المخيمات وترحيل أغلب أهلها وضمان عدم إعادة إعمار المخيمات وتوزيع السكان على المدن الفلسطينية لمحو صفة لاجئ عنهم، ومحو قضية العودة من ذاكرته.

وبيّن القيادي في حماس أن الاحتلال فشل في إنهاء القضية الفلسطينية بفضل وعي شعبنا، وتبيّن له مدى سخافة مقولته التي قالها إن "الكبار سيموتون والصغار سينسون"، فالكبار أورثوا لأبنائهم وأحفادهم مفتاح العودة والمقاومة، ولن تنتهي هذه الفكرة حتى إنهاء الاحتلال.