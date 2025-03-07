استطلاع أمريكي: التعاطف مع الفلسطينيين في أعلى مستوياته

أظهر استطلاع جديد للرأي نشرته مؤسسة "غالوب" الأمريكية للدراسات، أن الدعم لـ"إسرائيل" بين الأميركيين وصل إلى أدنى مستوياته منذ 25 عاماً، وأن التعاطف مع الفلسطينيين استمر في اتجاه تصاعدي ثابت.

وفقا لما نقلته مجلة نيوزويك الأميركية، فقد أجري الاستطلاع بين 3 و16 فبراير/شباط 2025، خلال وقف إطلاق النار المؤقت وتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون أول.

وحسب نتائج الاستطلاع فإن الدعم لـ"إسرائيل" بين البالغين الأميركيين انخفض إلى أقل من 46 في المائة في عام 2025، لأول مرة خلال الوقت الذي تتبع فيه "غالوب" هذه القضية منذ عام 2001.

كما ارتفع الدعم للفلسطينيين إلى 33 في المائة، متجاوزاً 30 في المائة للمرة الثانية فقط في تلك الفترة؛ وحدث الارتفاع الأول في عام 2023، لكن المشاعر انخفضت في عام 2024 قبل أن ترتفع مرة أخرى.

وذكرت المجلة أن تلك النتيجة مهمة، حيث إن الولايات المتحدة أثبتت أنها الحليف الأكثر ثباتاً لـ"إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، حيث دعمت "إسرائيل" حتى في مواجهة الضغوط الهائلة في الأمم المتحدة.

وعلقت "غالوب" على النتيجة بقولها إن تعاطف الأميركيين مع الإسرائيليين في انخفاض مستمر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض دعم الديمقراطيين للإسرائيليين، فيما يظل الجمهوريون متعاطفين بشكل كبير مع الإسرائيليين.

وفي 19 كانون الثاني/يناير الماضي، بدأ سريان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، ويتضمن ثلاثة مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة، انتهت الأولى منها السبت الماضي.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/ يناير 2025، وبدعم أمريكي وأوروبي، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألفا و300 شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.