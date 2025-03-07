الآلاف يؤدون صلاة التراويح في مسجد النصر بنابلس

أدى آلاف الفلسطينيين صلاتي العشاء والتراويح في مسجد النصر بنابلس، بعد ساعات من اعتداء الاحتلال عليه وإحراق جزء منه.

وتوافدت جموع غفيرة إلى المسجد، بعد دعوات لتكثيف التواجد والرباط فيه والتصدي لاعتداءات الاحتلال.

وردد المصلون عقب انتهاء صلاة التراويح الهتافات المنددة باعتداءات الاحتلال، وعلت أصوات المصلين بهتافات “لن تركع أمة قائدها محمد”.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت عددًا من المساجد في البلدة القديمة مدينة نابلس، فجر اليوم الجمعة.

ودنست قوات الاحتلال المساجد واعتدت على محتوياتها وهي: مسجد الساطون في حارة الياسمينة، ومسجد عجعج في شارع الباشا، والمسجد الصلاحي الكبير في السوق الشرقي، ومسجد التينة في حارة القريون، ومسجد النصر في باب الساحة، ومسجد البيك في شارع النصر، وجميعها تقع في مناطق مختلفة من البلدة القديمة.

ويعتبر اقتحام قوات الاحتلال مساجد البلدة القديمة، وتفتيشها، سابقة خطيرة في هذا الحجم وهذا التوقيت في شهر رمضان المبارك، الذي يدنس فيه الاحتلال قدسيته من خلال اقتحام المساجد قبل صلاة الفجر ومنع إقامة الصلاة فيها.

وكانت حركة حماس قد أكدت أن عدوان الاحتلال على مساجد الضفة الغربية في رمضان، إمعان في الحرب الدينية، وأن شعبنا لن يصمت على تدنيس مقدساته.

ودعت الحركة، جماهير شعبنا في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، إلى تصعيد كل أشكال المقاومة، وإلى تكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى والإبراهيمي وصد عدوان الاحتلال على المساجد والمقدسات.