الشيخ قاسم: المقاومة لم تفقد قدرتها وحققت اختراقات مهمة

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، أن الحزب "يمتلك قيادات وقدرات كثيرة". منوهًا إلى أن "المقاومة استعادت السيطرة بعد 10 أيام من العدوان الإسرائيلي".

وكشف "قاسم" النقاب في تصريحات صحفية اليوم الأحد، عن إجراء تحقيقات داخلية "لاستخلاص العبر ومعالجة بعض الانكشافات الأمنية التي حدثت خلال المواجهات".

وأشار إلى أن المقاومة "لم تفقد قدرتها رغم التحديات"، وأنها تمكنت من تحقيق اختراقات أمنية وعسكرية مهمة، كان أبرزها وصولها إلى "بيت نتنياهو".

وشدد على أن المقاومة كانت قادرة على استهداف أي موقع تريده، لكنها ركزت ضرباتها على الأهداف العسكرية فقط. لافتًا النظر إلى أن "المقاومة لا تزال تحتفظ بقدراتها".

وأوضح أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه (هدنة لبنان) جاء بعد صمود المقاومة وثباتها حتى اللحظة الأخيرة.

وفي رسالته للاحتلال، قال الشيخ قاسم: "حتى لو بقيتم في بعض النقاط، هذه المقاومة لن تدعكم تستمرون فيها". مؤكداً أن استمرار المقاومة "لا يقتصر على الخطابات، بل هو واقع ميداني متواصل".

وأكمل: "المقاومة ستواصل مسيرتها في الميدان، ولن تتراجع أمام التهديدات، والشعب المقاوم يبقى صامداً في مواجهة كل التحديات".

وأكمل: "لتأخذ الدولة اللبنانية فرصتها في العمل السياسي لكي نثبت للعالم كله أنّ إسرائيل لا تنسحب بالسياسة بل بالحرب والمقاومة".

وبين أمين عام حزب الله: "نحن في مرحلة جديدة، ولن نترك المعادلات تترسخ بطريقة إسرائيلية بل سنرسّخ معادلة تحمي مستقبلنا وبلدنا وتؤدي إلى تحرير أرضنا". منتقدًا "السياديين" بسبب سكوتهم عن انتهاكات الاحتلال. ومؤكدًا أن الحزب لن يترك المقاومة.

وأردف: "عندما نقول المقاومة مستمرة يعني أن المقاومة مستمرة في الميدان، وحزب الله كبير ويمتلك قدرات كبيرة". مبينًا: "المقاومة متجذرة ومتأصلة، وجمهورها يتمتع بالصلابة والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات".

تصريحات أمين عام حزب الله، وردت خلال مراسم تشييع شهداء المقاومة، وأشار قاسم إلى أن الحضور الجماهيري الكبير يعكس استمرار التمسك بالنهج المقاوم.

وصرح: "التشييع لم يكن مجرد وداع لشخصين، بل هو إعلان عن استمرار المسيرة نحو المستقبل. وهذه المقاومة تستمد قوتها من دعم شعبها واستعداده الدائم للوقوف في وجه الأعداء".