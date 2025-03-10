نجم رياضي عالمي يدعم سكان غزة بوجبات غذائية

طالب نجم كرة القدم الفرنسية بول بوغبا (مسلم) بمكافحة الجوع ودعم سكان قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.

وانتشرت عدة صور على مواقع التواصل الاجتماعي لوجبات توزيع الطعام مجانا على بعض النازحين في مراكز الإيواء بدعم مباشر من بوغبا، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية.

وكتب بوغبا عبر حسابه الرسمي في إنستغرام "الجوع لا يعرف حدودا، واللطف لا حدود له".

وأضاف "سويا يمكننا أن نحدث فرقا من خلال إطعام المحتاجين، وجبة بسيطة يمكن أن تجلب الأمل والدفء والقوة لمن يواجهون الصعوبات".

وتابع "لنشارك في هذه الحملة حتى نتأكد أن لا أحد ينام جائعا".

وحظيت هذه الحملة بإعجاب الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذين أشادوا بموقف اللاعب المسلم.

ويُعد بوغبا واحدا من أبرز نجوم كرة القدم في العالم ممن يحرصون بشكل دائم على دعم القضية الفلسطينية، خاصة في كل مرة تتصاعد فيها انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وتعمّقت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، خاصة بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المعابر، وهو القرار المستمر لليوم الثامن على التوالي.

ومن أهم هذه المعابر كرم أبو سالم التجاري، وهو الوحيد المخصص لإدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية، ليضاعف إغلاقه معاناة أكثر من مليوني شخص لم يلتقطوا أنفاسهم بعدُ من حرب إبادة تواصلت على مدار أكثر من 15 شهرا.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ يوم 19 كانون الثاني/يناير 2025، بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة.

وفي مطلع الشهر الجاري، انتهت المرحلة الأولى من الاتفاق التي استمرت 42 يوما، وتتنصل قوات الاحتلال من الدخول في المرحلة الثانية التي تشمل إنهاء العدوان.

ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلقت قوات الاحتلال مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، وتهدد بإجراءات تصعيدية أخرى وصولا إلى استئناف حرب الإبادة الجماعية.

وبدعم أميركي أوروبي ارتكبت قوات الاحتلال بين 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.