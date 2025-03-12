عائلات الأسرى (الإسرائيليين) تطالب بإعلان إنهاء الحرب والانسحاب من غزة

طالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة بغزة، الحكومة الإسرائيلية، بالإعلان عن التزام سياسي لإنهاء الحرب والانسحاب من غزة، مقابل إعادة آخر أسير.

ووجهت الهيئة، في بيان لها، الأربعاء، خطابها للوفد الإسرائيلي المفاوض بالدوحة، بأن لا يعودوا دون التوصل لاتفاق يعيد كل الأسرى "فورا ودفعة واحدة".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الأسيرة السابقة في غزة إيلانا غريشيفسكي، قولها "لسنا أدوات سياسية وعائلاتنا عانت بما فيه الكفاية".

والثلاثاء، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وفداً إسرائيلياً وصل إلى الدوحة، لخوض مفاوضات ويتوقع أن ينضم إليه مبعوث ترامب ستيف ويتكوف اليوم، لمحاولة تحقيق تقدم.

وافادت القناة 12 الإسرائيلية أن جهوداً سرية يبذلها الوسطاء للحصول على بادرة حسن نية من حماس على شكل إفراج محدود عن أسرى.

وأشارت إلى أن الوسطاء يهدفون إلى كسب مزيد من الوقت، للتوصل إلى تفاهمات أوسع.

من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب تسعى في إطار محادثات الدوحة، إلى تطبيق خطة ويتكوف، وتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما.

وقالت إن "إسرائيل" مستعدة لبحث إطلاق سراح الأسرى على مراحل، وليس دفعة واحدة لرفضها بحث إنهاء الحرب.

ونقلت الهيئة عن مصادر أن تل أبيب تقترح إطلاق سراح 10 أسرى أحياء في اليوم الأول والبقية في آخر يوم.

من جانبه قال باراك رافيد، مراسل موقع "اكسيوس" أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وصل إلى الدوحة، وسينضم إلى الوسطاء القطريين والمصريين الذين يقودون المفاوضات بين "إسرائيل" وحماس بشأن صفقة جديدة للإفراج عن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء الثلاثاء، أن جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار بدأت، وأن الحركة تتعامل بكل مسؤولية وإيجابية في هذه المفاوضات، بما فيها المفاوضات مع المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن.

وأعربت الحركة في مؤتمر صحفي عن أملها أن تسفر هذه الجولة عن تقدم ملموس نحو بدء المرحلة الثانية من المفاوضات، مما يمهد الطريق لوقف العدوان، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، وإتمام صفقة تبادل الأسرى.

وكان مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون الرهائن آدم بوهلر قد أكد أن الاجتماع وتبادل وجهات النظر مع حركة "حماس" كان مفيدا للغاية، مشيرًا إلى أنّ المحادثات تركز على جميع الأسرى في غزة، وليس فقط الأميركيين.

وقال بوهلر إن حماس اقترحت تبادل جميع الأسرى ووقف إطلاق النار لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، وألا تتدخل عسكريا أو سياسيا، واصفًا المقترح بأنه جيدا، وأكد أن التوصل إلى هدنة طويلة الأمد في غزة ممكن.

وترغب حكومة الاحتلال في تمديد اتفاق وقف إطلاق النار ليشمل تبادل أسرى، لكن دون إنهاء الحرب ودون الانسحاب الكامل من قطاع غزة، كما ينص الاتفاق الذي دخل حيّز التنفيذ في 19 يناير/ كانون ثاني الماضي.