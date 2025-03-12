منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين اعتقال الاحتلال للصحفي أحمد الخطيب

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، في بيان صحفي اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفي أحمد الخطيب، مصور قناة الأقصى الفضائية، بعد اقتحام منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله. ووصف المنتدى هذا الاعتقال بأنه انتهاك صارخ لحرية الصحافة ومحاولة لمنع الصحفيين الفلسطينيين من أداء دورهم المهني والوطني في كشف جرائم الاحتلال.

وأشار البيان إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُعتقل فيها الخطيب، حيث اعتقل سابقًا في نوفمبر 2018، وتم وضعه رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة. وأكد المنتدى أن هذه الممارسات تكشف عن سياسة ممنهجة من قبل الاحتلال تستهدف طمس الحقيقة وفرض تعتيم إعلامي على الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.

وذكر المنتدى أن عدد الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال ارتفع منذ أكتوبر 2023 إلى أكثر من 170 صحفيًا وصحفية، ولا يزال 51 منهم محتجزين في ظروف قاسية تنتهك القوانين الدولية الضامنة لحرية الصحافة.

وطالب المنتدى بالإفراج الفوري عن أحمد الخطيب وجميع الصحفيين الأسرى، محملًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم. كما دعا المؤسسات الحقوقية الدولية ونقابات الصحفيين حول العالم للتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حرية الصحفيين في ممارسة عملهم.

وأكد المنتدى في ختام بيانه على عزم الصحفيين الفلسطينيين مواصلة أداء رسالتهم المهنية والوطنية رغم كل التهديدات، داعيًا وسائل الإعلام العربية والدولية إلى تسليط الضوء على جرائم الاحتلال بحق الصحافة الفلسطينية.