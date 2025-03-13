الهدمي للرسالة: الاحتلال يصعّد من تهويده بالأقصى خلال رمضان

أكد ناصر الهدمي، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، أن الاحتلال يصعّد من عمليات التهويد بالمسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المبارك.

وقال الهدمي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أن الاحتلال يستغل أعياده التهويدية؛ من أجل فرض وقائع في المسجد الأقصى خلال الشهر الفضيل؛ مضيفا: "مشروع تهويد المسجد الأقصى المبارك يبقى أولوية قصوى للاحتلال الإسرائيلي، بغض النظر عن الظروف الميدانية أو الاقتصادية أو السياسية في القدس وفلسطين ككل".

وأشار الهدمي إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي للاحتلال لم يتوقف، بل استمر بشكل متصاعد رغم التحديات والظروف التي مرت بها المنطقة.

وأوضح الهدمي أن عمليات اقتحام المسجد الأقصى من قبل قطعان المستوطنين وقوات الاحتلال لم تتوقف، حتى خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وأضاف أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة إبعاد المسلمين عن المسجد الأقصى، واستغلال كل الفرص لتعزيز مخططات التهويد.

وأكد الهدمي أن الاحتلال يصعد من عمليات الاقتحام بشكل خاص خلال شهر رمضان والأعياد، مشيرًا إلى أن كل عام يشهد تصعيدًا أكبر من سابقه.

وقال: "ما نشهده الآن من اعتداءات من قبل سلطات الاحتلال يعبر عن مركزية هذا المشروع واستمرار المخططات التهويدية للمسجد الأقصى المبارك".

وحذر الهدمي من أن الهدف النهائي للاحتلال هو هدم المسجد الأقصى المبارك وبناء ما يسمى بـ"الهيكل" المزعوم، مشيرًا إلى أن هناك تصريحات من سياسيين إسرائيليين وأمريكيين تدعم هذه الفكرة. وأضاف: "بدأنا نسمع من سياسيين أمريكيين وإسرائيليين يتحدثون عن أن المسجد الأقصى لا يخص المسلمين، بل هو مكان لليهود، وهذا يعبر عن خطورة المرحلة التي نعيشها".

وأكد الهدمي أن هذه التصريحات تعكس مدى اقتراب الاحتلال من تنفيذ مخططاته التهويدية، معربًا عن ثقته بأن الوقت المتبقي لدولة الاحتلال لن يكون كافيًا لتحقيق هذه الأهداف. وقال: "إن شاء الله لن يصل الاحتلال إلى تحقيق مخططاته، وسيحفظ الله المسجد الأقصى وشعبنا الفلسطيني المرابط في أرضه".

ودعا الهدمي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المسجد الأقصى المبارك، والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته المتواصلة ضد المقدسات الإسلامية. كما حث الفلسطينيين على التمسك بالصمود والرباط في المسجد الأقصى، مؤكدًا أن الحفاظ على الأقصى هو مسؤولية الجميع.