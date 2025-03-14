المفوّض العام لـ(أونروا) يحذر من انهيار الوكالة وتأثيره على التعليم الفلسطيني

حذّر المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، من أن انهيار الوكالة سيؤدي إلى حرمان جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين من التعليم. وأكد لازاريني أن انهيار "أونروا" سيعني "التضحية بجيل من الأطفال الذين سيُحرَمون من التعليم المناسب"، وهو ما سيكون له تأثيرات كارثية على مستقبلهم.

وأشار إلى أن حرمان الأطفال الفلسطينيين من التعليم في ظل الظروف الحالية سيؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، وهو ما يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الأراضي الفلسطينية.

وجاءت تحذيرات لازاريني في وقت حساس، حيث يواجه قطاع التعليم الفلسطيني ضغوطًا متزايدة بسبب تراجع الدعم المالي لوكالة "أونروا"، مما يهدد قدرة الوكالة على توفير خدمات التعليم للاجئين الفلسطينيين.