ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة منذ 7 أكتوبر إلى 206

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 206 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بعد استشهاد الصحفية آلاء أسعد هاشم متأثرة بإصابتها بقصف إسرائيلي سابق.

وأدان المكتب الإعلامي، في تصريح "الرسالة نت"، استهداف الاحتلال وقتله واغتياله للصحفيين الفلسطينيين داعيا كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الإعلاميين في قطاع غزة.

وحمل المكتب الاحتلال وكل من يسانده ويدعمه المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم ضد الصحفيين.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

وحث المكتب الإعلامي الأطراف على ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.