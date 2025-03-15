9 شهداء من مؤسسة خيرية في مجزرة (إسرائيلية) شمال القطاع

استشهد 9 مواطنين ،بينهم صحفي، ظهر اليوم السبت، جراء استهداف من طائرة مسيرة للاحتلال في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

واكدت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين بينهم صحفيين إثنين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ووصل إلى مستشفى كمال عدوان 9 شهداء يعملون في مؤسسة خيرية بينهم صحفي في مجزرة إسرائيلية شمال قطاع غزة.

وعرف من أسماء الشهداء:

بلال أبو مطر - إعلام

محمد الغفير - ميداني

محمود السراج - مصور

بلال عكيلة - مصور

أبو حازم سرداح - سائق

أبو صهيب النجار - متحدث

حازم الغريب

محمود اسليم مصور صحفي

محمود التتر