"أونروا" تتحد الاحتلال وتفتتح 130 مقراً تعليمياً مؤقتاً بغزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن افتتاح 130 مقراً تعليمياً مؤقتاً في قطاع غزة، ما أتاح التعلم المباشر لنحو 47 ألف طفل في أنحاء القطاع، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها السكان.

وقال المفوض العام لـ"أونروا"، فيليب لازاريني، في بيان عبر منصة "إكس"، وتابعته "الرسالة نت"، إن الوكالة ما زالت أكبر مزود لخدمات التعلم في حالات الطوارئ، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين عانوا من القتل والتشريد خلال أكثر من 16 شهراً من الحرب.

وأكد لازاريني أن التعليم يمنح أطفال غزة بعض الأمل ويساعدهم على التعافي من الصدمات العميقة التي تعرضوا لها، مشيراً إلى أن الوكالة تسعى لتوسيع نطاق التعليم لمنع فقدان جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين.

وشدد على أن التحديات في غزة ضخمة ولا يمكن إضاعة المزيد من الوقت، داعياً إلى تكثيف الجهود لدعم الأطفال ومساعدتهم في تجاوز آثار الحرب المستمرة.