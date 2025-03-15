السُّلطة تمتنع عن إصدار جوازات سفر لأسرى محررين مُبعدين إلى الخارج

أفادت مصادر خاصة لوكالة "شهاب" للأنباء أن السلطة الفلسطينية تواصل امتناعها عن إصدار جوازات سفر لأسرى محررين تم إبعادهم إلى الخارج، في خطوة وصفت بأنها تعسفية وغير وطنية.

وبحسب المصادر، فقد تجاوز عدد حالات المنع أكثر من 40 أسيرًا محررًا، ما يعطل حياتهم ويسبب صعوبة في تنقلاتهم بين الدول، خاصة في ظل عدم امتلاكهم لأي وثائق سفر أخرى.

ورغم تدخل العديد من الجهات المختلفة لدى السلطة لوقف هذه السياسة، إلا أن السلطة تستمر في تطبيق هذا القرار الذي يعيق حرية الحركة لهؤلاء الأسرى الذين ضحوا في سبيل قضيتهم.

وتؤكد المصادر أن استمرار هذا المنع يعكس تجاهلاً لحقوق الأسرى المحررين ويزيد من معاناتهم، إذ أنهم يواجهون صعوبة كبيرة في ترتيب حياتهم في الخارج بعد إبعادهم عن وطنهم.